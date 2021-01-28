شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عاطلين بتهمة محاولة ترويج 40 ألف جنيه مزورة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار محمد بلبع، رئيس محكمة جنح المنتزه أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتزوير وترويج عملات ورقية مزيفة عبارة عن 40 ألف جنيه مصري و3700 دولار.

بداية الواقعة، بتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان بمزاولة نشاطهما في الإتجار بالعملات المزورة المصرية والأجنبية وترويجها بالأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وعمل كمين وألقي القبض على كل من المتهمين (ايمن .م )، 45 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة المندرة دائرة المنتزة ثان، وله معلومات جنائية مسجله، و(حسين.ع) 44 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة المندرة دائرة قسم شرطة المنتزه ثان، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مبلغ 40 ألف جنيه مصري فئة المائة جنيه و3700 دولار أمريكي فئة المائة دولار مزورة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها وترويجها وأضافوا أنهما في طريقهما لتسليم المضبوطات إلى أحد الأشخاص، لتسهيل عملية الترويج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.