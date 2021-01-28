شكرا لقرائتكم خبر عن الأطقم الطبية بالوادي الجديد تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الأطقم الطبية بمحافظة الوادي الجديد تلقي الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، حيث حرص الأطباء والممرضين العاملين بأقسام العزل على تلقي جرعات اللقاح بمستشفى الخارجة العام.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إن هناك ترحيب وإقبال من جانب الأطباء للحصول على جرعات اللقاح، مشيرا إلى أنه تم اليوم تطعيم الأطباء الراغبين من العاملين بأقسام العزل بمستشفى الخارجة العام وجاري تلقي طلبات الأطباء الآخرين من الراغبين في الحصول على اللقاح.

وأشار «محروس»، إلى أن المديرية بدأت أيضا تفعيل مبادرة العزل المنزلى، التي أطلقتها وزارة الصحة لمتابعة حالات العزل المنزلى، من خلال 25 فريقا طبيا مدربا على مستوى المحافظة يقومون بمتابعة جميع الحالات المصابة بالمنازل أولا باولا وتقديم الدعم الطبي الكامل لهم.

ولفت إلى إعداد تقرير يومى مفصل عن موقف المستشفيات على مستوى المحافظة، وموقف حالات العزل المنزلى وحصر أرصدة كافة المستلزمات الطبية والأدوية المتوفرة واللازمة.

وأكد تكثيف حملات للمرور على الصيدليات، للتأكد من توافر الأدوية، والالتزام بالأسعار المقررة وعدم رفعها، والتشديد على تواجد الكوادر الطبية والوحدات الصحية بالقرى والمناطق النائية.