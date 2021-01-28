شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشرقية»: إنشاء موزع منشأة صهبرة في ديرب نجم بتكلفة 45 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عصام الحسيني، رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية، إن هناك تنسيق دائم بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وذلك لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة.

وأشار إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء محول كهرباء منشأة صهبرة ذو الجهد المتوسط بمركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة 45 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذ تركيب الشبكات 90 %، والإنشاءات المدنية 100%، والمهمات الكهروميكانيكية 95%، وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين وتطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.

ومن جانبه، تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروع وذلك لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات، ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية منشأة صهبرة والقري المجاورة لها، والمساهمة في الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين استقرار التيار الكهربي.

وأوضح المحافظ أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء 6 موزعات جهد متوسط بمراكز «الزقازيق، منيا القمح، بلبيس، أبوحماد، ديرب نجم، كفر صقر»، بتكلفة 619 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة، يساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية، وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة، والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي، مشدداً على إلزام الشركات المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية، وسرعة استكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة في أسرع وقت لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.