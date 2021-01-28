شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإعدام 450 كيلو لحوم ومواد غذائية فاسدة بالمنصورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة تموينية مكبرة بالدقهلية، اليوم، من ضبط 450 كيلو لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى عدد من المولات والمحلات التى تقدم الأطعمة والأغذية بمدينة المنصورة.

خرجت حملة مكبرة تضم مفتشى التموين ومباحث التموين والمراقبين الصحيين بتعليمات من السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، للمرور والتفتيش على محلات الأغذية ومنشآت البيع بمدينة المنصورة، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمى، حيث تم ضبط وإعدام 450 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى لتغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة والملمس تشمل لحوم بلدية وقطع ومفروم و كبدة مجمدة ومصنعات لحوم سجق ودجاج مجمد وبط مجمد وخضروات وفاكهة متنوعه وجبنة بيضاء بعدد من المحلات بنطاق حى شرق المنصورة. وتحرر محاضر بالمضبوطات وأحيل مرتكبيها للنيابة العامة.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن هذه الحملات مستمرة بشكل يومي لضمان توافر السلع الغذائية واللحوم والخضروات بالمواصفات الصحية السليمة والمتابعة المستمرة للمواد الغذائية المعروضة من حيث الصلاحية للاستهلاك الآدمى، وذلك حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين، مشيرا إلى متابعته الشخصية لنتائج هذه الحملات.

ضبط لحوم ومواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالمنصورة

ضبط لحوم ومواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالمنصورة

ضبط لحوم ومواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالمنصورة

ضبط لحوم ومواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالمنصورة

ضبط لحوم ومواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالمنصورة