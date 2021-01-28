شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الشرقية» تُصادر ١٧٥٠ كيلو مصنعات غذائية منتهية الصلاحية بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين، من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبه، ترأس جابر مأمون، مدير إدارة تموين مدينة الزقازيق، ومفتشي الرقابة التجارية بالإدارة، حملة تفتيشية بناحية حي ثان الزقازيق، وأثناء المرور تم التحفظ على سيارة نصف نقل محملة بشكائر خلطة دجاج مقرمش بارد وحار منتهية الصلاحية، حيث قام المخالف بتغيير تاريخ الإنتاج لفترة صلاحية لمدة عام، وتم التحفظ على 175شيكارة زنة الشيكارة 10 كيلو جرام بإجمالي 1750 كيلو جرام. تم تحرير المحضر رقم 221 لسنة 2021 واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.