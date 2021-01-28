وكيل «صحة الإسكندرية» يتفقد العنايات المركزة بـ3 مستشفيات عزل (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول نشاط فعلى له منذ توليه منصبه وكيلا لوزارة الصحة في الإسكندرية،

أجرى الدكتور سعيد السقعان وكيل وزاة الإسكندرية، جولة ميدانية لزيارة عدد من مستشفيات عزل وعلاج مصابي فيروس كورونا في الإسكندرية، للاطمئنان على سير المنظومة الطبية والعلاجية بها.

واستهل «السقعان» زيارته بمستشفى صدر المعمورة المخصص لعزل مصابى كورونا، حيث تفقد سير العمل بأقسام العناية المركزة والاستقبال والأقسام الداخلية والصيدلية وغيرها من أقسام المستشفى، واطمأن أثناء الزيارة على حالة شبكة الغازات بالمستشفى، وتأكد من صيانتها بصورة منتظمة وتوفير الأكسجين الكافي للمرضى وتشغيل مولد كهربائي جديد، كما قام بزيارة عدد من مرضى كوفيد- 19 بالقسم الداخلي، واطمأن بنفسه على حالتهم الصحية والخدمة الطبية المقدمة لهم.

ثم توجه وكيل الوزارة، إلى مستشفى الجمهورية العام، حيث تفقد وحدة الغسيل الكلوى والاطمئنان على مرضى «كوفيد-19» في الأماكن المخصصة لهم بالوحدة ومحطة معالجة المياه بها، وتفقد قسم العناية المركزة لمرضى كورونا واطمأن على كفاءة خزان الأكسجين وشبكة الغازات، وتابع أرصدة المستلزمات الطبية وأمر بسرعة طلب أي أصناف أوشك رصيدها على الانتهاء والتأكد بصورة مستمرة من توافر كافة المستلزمات العلاجية والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى بكميات كافية .

واختتم «السقعان» جولاته بزيارة مستشفى العجمي المركزي، حيث قام بالاطمئنان على سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية بكميات كافية، مشددا على التأكد المستمر من توافر أرصدة كافية من تلك المستلزمات والأدوية، كما قام بزيارة عدد من مرضى كوفيد- ١٩ ومنهم اثنين من مصابي الفريق الطبي، مؤكدا على تقدير الدولة شعبا وحكومة لما يبذله الفريق الطبي من جهد وما يتعرض له من مخاطر في معركة الإنسانية ضد الفيروس.

وفي سياق متصل، عقد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اجتماع ضم مديري ووكلاء الحسابات ومندوبي وزارة المالية بالمستشفيات والمناطق الطبية، وكذا المديرين الماليين بها، بقاعة اجتماعات مستشفى الرمد العام، ناقش خلاله عدد من النقاط أهمها الميزانيات وبنود الصرف ومدى إمكانية نقل الأرصدة من بند لآخر، والمكافآت المقررة من وزارة الصحة للعاملين بمستشفيات الفرز العزل وسبب تأخر بعض المستشفيات في الصرف، وكذلك مشكلة تأخر صرف مستحقات العاملين المسكنين على بند ٢/٣، ووجه بالوقوف الفوري على حل تلك المشكلات.

وكيل "صحة الإسكندرية" يتفقد العنايات المركزة لمرضى "كورونا" وخزانات الأكسجين بـ3 مستشفيات عزل (صور)

وكيل "صحة الإسكندرية" يتفقد العنايات المركزة لمرضى "كورونا" وخزانات الأكسجين بـ3 مستشفيات عزل (صور)

وكيل "صحة الإسكندرية" يتفقد العنايات المركزة لمرضى "كورونا" وخزانات الأكسجين بـ3 مستشفيات عزل (صور)

وكيل "صحة الإسكندرية" يتفقد العنايات المركزة لمرضى "كورونا" وخزانات الأكسجين بـ3 مستشفيات عزل (صور)

وكيل "صحة الإسكندرية" يتفقد العنايات المركزة لمرضى "كورونا" وخزانات الأكسجين بـ3 مستشفيات عزل (صور)