شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشدد على عدم التهاون في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، من فك شدة خشبية لسقف الدور الرابع دون الحصول على ترخيص على مساحة ١٧٥ متر، وذلك بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق، وتم ضبط المخالف وعرضه على النيابة العسكرية.

وجه المحافظ رؤساء المراكز، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في تكثيف الضربات المتلاحقة للمتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة على مستوى المحافظة، وإحالة المخالفين إلى محاكمات عسكرية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.