شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بنى سويف» تعلن عن حاجتها إلى رئيسة تمريض لمستشفى الصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية ببني سويف، عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس تمريض لمستشفى صدر بني سويف، نظرًا لقرب وصول رئيسة التمريض لسن التقاعد.

وحددت مديرية الشؤون الصحية ببني سويف، في بيان لها، الخميس، شروط التقدم للوظيفة، وهي أن تكون المتقدمة قدوة، وحسنة المظهر، لديها ثقة بالنفس، وإحترام الآخرين، ولديها مهارات التواصل والقدرة على إدارة الحوار، وأن تكون المتقدمة حاصلة على بكالوريوس التمريض، ويفضل الحصول على مؤهل أعلى دبلومة أو ماجستير.

وذكر بيان مديرية الصحة أن يكون السن ما بين 30- 45 سنة، وأن يكون لديها الخبرة في المجال الفني بالرعاية العلاجية 3 سنوات، وفي مجال الإشراف خبرة 3 سنوات، والحصول على دورات تدريبية في مجال الإدارة والجودة وعدم حصول المتقدمة على جزاءات خلال فترة عملها، مع تقديم خطة أو مقترح يوضح تصور المتقدمة لتطوير الأداء التمريضي بالمستشفى.

وأعلنت مديرية الصحة على أنه تقدم أوراق الترشح إلى إدارة الموارد البشرية بمديرية صحة بني سويف، ولمدة 15 يومًا بداية من تاريخ 31/1/2021 .