شكرا لقرائتكم خبر عن دون تأثير على الميناء.. أمطار «الكرم» تضرب سواحل الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضربت أمطار نوة «الكرم» سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، يصاحبها رياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تستمر لمدة 7 أيام.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وأعلنت ٤ جهات، رفع درجة الاستعداد القصوى لكسح مياه الأمطار من الشوارع، وهي الأحياء وشركات«الصرف الصحي، مياه الشرب، نهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة»، إذ جرى الدفع بـ 180 سيارة شفط.

ومن جانبه، أعلن أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.