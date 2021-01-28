شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: ٧.٥ مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة عددًا من الطرق بالواحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي يشهد نقلة حضارية نوعية لرصف وتطوير عددا من الطرق وإنشاء طرق جديدة لربط وسط المدينة بالقرى التابعة لها مما يسهم في تحقيق سيولة مرورية والتيسير على المواطنين في التنقل بين المناطق وبعضها في سهولة ويسر.

وقال «راشد»، إن أعمال التطوير جاءت ضمن مخصصات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، حيث تم تخصيص لمركز ومدينة الواحات حوالي ٧،٥ مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة عددآ من الطرق بالمركز بالإضافة إلى تخصيص حوالي ٢.٥ مليون جنيه لتحسين شبكة الإنارة، لافتا إلى أن أعمال الرصف والتطوير شملت تطوير طريق الأبراج كمحور مروري جديد بطول ٨ كم.

وأشار أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير المرحلة الأولي بطول ٢،٣ كم بتكلفة حوالي ٤ مليون مما سيسهم في ربط عدد من الطرق الفرعية المؤدية إلى الطريق الدائري إلى جانب أنه سيتم تدعيم الجزيرة الوسطي بأعمدة إنارة حديثة. ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة في تطوير شبكة الطرق الحالية وإنشاء محاور مرورية جديدة لإحداث نقلة حضارية وتفتيت التكدسات المرورية.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير طريق «مدخل قرية منديشة طريق مزدوج» بطول ٥٠٠ تقريبا وبعرض ٧ متر وتدعيمه ببلدورات على جانبي الطريق، وكذلك تم رصف وتطوير طريق قرية القصر بطول «٥٠٠م» وعرض «٨ م» بتكلفة حوالي مليون جنيه لما له من أهمية لكونه يربط بين مدرسة القصر الابتدائية ومسجد السلام، وكذلك رصف وتطوير طريق بئر نصر بقرية الزبو بطول ٥٠٠م وعرض ٦م ورصف وتطوير طريق ببئر تحكيمة بطول ٢٠٠م وعرض ٦م.