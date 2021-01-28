«الأوقاف» تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة ومديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس، حملات النظافة الموسعة بجميع المديريات الإقليمية لتطهير المساجد وتعقيمها استعدادًا لصلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وكلّف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رؤساء القطاعات ومديري المديريات بالمتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ التعليمات ومتابعة عمليات تعقيم وتنظيف المساجد أولا بأول.

كما تم غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد، وذلك في إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام في غلق أي منفذ يمكن أن يكون سببا في انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام.

وأكدت وزارة الأوقاف أن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف، امتنَّ الله (عز وجل) به علينا، ومن تمام هذا الشرف الحفاظ على نظافة المساجد وتعقيمها.

وأوضحت الوزارة، أنه إذا كان الحفاظ على النظافة مطلبًا شرعيًّا ووطنيًّا وإنسانيًّا، فإن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، حيث أمرنا الحق سبحانه وتعالى أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، فقال (عز وجل): “يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ”، وامتدح المتطهرين من عمار المساجد فقال سبحانه: “فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ «.

يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، باستمرار حملة النظافة وتعقيم المساجد للحفاظ على حرمتها وقدسيتها.

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات

الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات