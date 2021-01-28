شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم 5 مدارس بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الإدارات التعليمية في الإسكندرية، نشاطاتها خلال إجازة نصف العام بإزالة التعديات والإشغالات الواقعة على حرم وأسوار المدارس، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأحياء الواقعة بها المدارس، والتحفظ على المضبوطات، في إطار تأمين المنشٱت التعليمية والتصدي للمخالفات والتعديات حول أسوار المدارس.

في إدارة شرق التعليمية، قالت الدكتورة همت أبوكيلة، مدير عام الإدارة أنه تم تشكيل لجنة من حي شرق بالتعاون مع إدارة شرق من خلال فريق عمل قسم الاتصال السياسي، وقسم الأمن والمعلومات والاتصالات بالإدارة، لإزالة التعديات بأسوار 5 مدارس، هي مدرسة فلمنج الابتدائية، ومدرسة رياض الإعدادية بنين، ومدرسة الشهيد عبدالسلام حمادة الابتدائية، ومدرسة صقر قريش الابتدائية، ومدرسة محمد فؤاد حلمي الإعدادية.

وفي السياق ذاته، وبناء على القرار رقم (٧٠٨) لسنة ٢٠٢٠ الوارد من محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، تم تشكيل لجنة لغلق السناتر برئاسة همت أبوكيلة مدير عام الإدارة، وقسم الاتصال السياسي وقسم الأمن والمعلومات والاتصالات والشؤون القانونية، وبالتعاون مع الشرطة وحي شرق ومتابعة المحافظة، تم غلق وتشميع عدة مراكز للدروس الخصوصية بنطاق إدارة شرق التعليمية والتي تستتر في عملها تحت مسميات أخرى لمراكز تقدم خدمات لفئات معينة وجمعيات خيرية، وذلك في إطار مجابهة الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات المشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات ومن أجل الصالح العام .

وفي إدارة وسط التعليمية، شكلت علا سليمان خليل، مدير عام الإدارة لجنة قامت بحملة مكبرة لإغلاق سناتر للدروس الخصوصية في منطقة محرم بك، تم خلال الحملة إغلاق ٣ سناتر ووضع الشمع الأحمر على الأبواب وتابلوه الكهرباء، وختمه بختم حي وسط، بالإضافة إلى التحفظ على ما بداخل السناتر وإيداعهم بقسم رابع بالحي.

إزالة إشغالات وتعديات على حرم 5 مدارس بـ"شرق الإسكندرية التعليمية" .. ومداهمة مقار الدروس الخصوصية (صور)

إزالة إشغالات وتعديات على حرم 5 مدارس بـ"شرق الإسكندرية التعليمية" .. ومداهمة مقار الدروس الخصوصية (صور)

إزالة إشغالات وتعديات على حرم 5 مدارس بـ"شرق الإسكندرية التعليمية" .. ومداهمة مقار الدروس الخصوصية (صور)

إزالة إشغالات وتعديات على حرم 5 مدارس بـ"شرق الإسكندرية التعليمية" .. ومداهمة مقار الدروس الخصوصية (صور)

إزالة إشغالات وتعديات على حرم 5 مدارس بـ"شرق الإسكندرية التعليمية" .. ومداهمة مقار الدروس الخصوصية (صور)

إزالة إشغالات وتعديات على حرم 5 مدارس بـ"شرق الإسكندرية التعليمية" .. ومداهمة مقار الدروس الخصوصية (صور)

إزالة إشغالات وتعديات على حرم 5 مدارس بـ"شرق الإسكندرية التعليمية" .. ومداهمة مقار الدروس الخصوصية (صور)

إزالة إشغالات وتعديات على حرم 5 مدارس بـ"شرق الإسكندرية التعليمية" .. ومداهمة مقار الدروس الخصوصية (صور)

إزالة إشغالات وتعديات على حرم 5 مدارس بـ"شرق الإسكندرية التعليمية" .. ومداهمة مقار الدروس الخصوصية (صور)