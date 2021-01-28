شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة الملاحة بميناء الصيد ببرج البرلس لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقفت حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط اليوم الخميس، وأعلنت غرفة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس نصر عبدالهادي، عن تلقيها إشارة من إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس بتوقف حركة الملاحة نظرا لسوء الأحوال الجوية، وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع مخلفات الأمطار وكسحها من الشوارع أولا بأول، معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر، مشددا على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة.