شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية لمجابهة كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشأت الصناعية، وتوعية المواطنين العاملين والمترددين على كافه المنشأت بضرورة ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المغلقة، ومراعاة المسافات البينية والإبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة، لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصاً على سلامة الجميع.

وفي هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بحى أول الزقازيق، بحملة لرش وتطهير وتعقيم شوارع مستشفى الحميات، والبوسطة ومولد النبي، ومنطقة الحلقة وكوبرى أبوعميرة، وشارع الفلوجة وميدان عرابى وميدان التحرير، وذلك لتوفير مناخ صحي وتقليل فرص انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة الجميع.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بتعقيم ديوان عام الوحدة المحلية بالبلاشون، وماكينات الدفع الإلكتروني، ومبني الوحدة المحلية بكفر أيوب، ووحدة الشؤون الإجتماعية ومكتب التموين بالقرية، وتعقيم مبني الوحدة المحلية بالعدلية، ومدرسة عرب الرملية التابعة لقرية الشغانبة، وديوان عام الوحدة المحلية بأولاد سيف ومكتب الضرائب العقارية، ومبنى جمعية الهلال الأحمر بالقرية، والمصالح الحكومية بقرية سلمنت التابعة لأنشاص الرمل، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالمركز، وبالتنسيق مع شباب مبادرة إرادة شعب الشرقية، بتعقيم وتطهير الكنيسة الأرثوذكسية بمدينة بلبيس، كأحد أهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.