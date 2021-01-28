شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يستعرض المشروعات التنموية بمبادرة «حياة كريمة» مع أعضاء «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في بداية اللقاء توجه أعضاء مجلس الشيوخ، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروعات حياة كريمة والتي سيتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز بمحافظة المنيا، حيث استعرض المحافظ أهداف مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي سيتم تنفيذها بنطاق 192 قرية على أرض المحافظة.

واستعرض المحافظ، المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها بالقرى المحددة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيراً إلى انه تم تحديد احتياجات تلك القرى بمختلف القطاعات منها (مياه الشرب- الصرف الصحي- كهرباء- غاز طبيعي- تعليم- صحة- طب بيطري- طرق -شباب ورياضة- تحسين بيئة- إسعاف- حماية مدنية – اتصالات).

وأشار المحافظ، إلى أنه تم انطلاق أعمال المبادرة لتنفيذ المشروعات بمركز ابوقرقاص، وتشمل تطوير 47 قرية وستنطلق تباعاً بباقي المراكز المحددة، لتحقيق كافة جوانب التنمية للمواطنين وتوصيل كافة الخدمات والمرافق.