شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يوضح أسباب ارتفاع أسعار الثوم وموعد الإنخفاض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، الخميس، إن أسعار الثوم ارتفعت بشكل جنوني، وتراوح سعر كيلو الثوم في أسواق التجزئة من 35 إلى 50 جنيه حسب الصنف والجودة، موضحًا أنه حذر من ارتفاع متوقع لأسعار الثوم منذ شهور، ولم يلقي تحذيره أي اهتمام من المعنيين.

وأضاف «أبوصدام» في تصريحات صحفية، الخميس، أن أسعار الثوم سوف تنخفض في آخر شهر فبراير المقبل بعد تقليع المحصول الحالي، حيث يزرع الثوم في شهري سبتمبر وأكتوبر ويستغرق نضجه نحو 6 أشهر تقريبًا، مشيرًا إلى أن قلة المعروض من الثوم حاليًا وارتفاع الطلب عليه أدى لارتفاع أسعاره.

وأضاف نقيب الفلاحين أن الثوم الموجود حاليًا بالأسواق من خزين ثوم العروة الماضية وسبب قلة كمياته هو الإفراط في تصدير الثوم للخارج الموسم الماضي، حيث احتل الثوم المركز التاسع في الصادرات الزراعية المصرية العام الماضي بإجمالي كمية بلغت 35 ألفًا و315 طنًا رغم أن المساحة التي زرعت منه لم تزد عن 43 ألف فدان مع الإقبال الشديد من المواطنين على استخدام الثوم كنتيجة لكثرة التوصيات بتناوله وتعدد فوائده لزيادة مناعة الأجسام ضد فيروس كورونا.

وأوضح «أبوصدام»، أن أشهر أصناف الثوم المنزرعة حاليًا بمصر هما الثوم البلدي والثوم الصيني والثوم البلدي صنف مبكر التضج وحجم رأسه كبيرة، وفصوصه صغيرة، وينتج الفدان منه من 10 إلى 11 طنًا في المتوسط، وهو يباع بسعر أقل من الصنف الصيني، والذي يتميز بفصوص كبيرة، ويطلب بكثرة للتصدير وينتج الفدان منه في المتوسط من 11 إلى 12 طنًا.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن محصول الثوم المنزرع حاليًا يبشر بالخير، فالمزروعات جيدة والمساحة المنزرعة أكثر عن الموسم الماضي، وأن المحصول على وشك النضج، مُطالبًا مزارعي الثوم بعدم تقليع الثوم إلا بعد النضج الكامل واصفرار المجموع الخضري للنبات وتصلب قشور فصوص الرأس ورقاد النبات وعدم التسرع في تقليع الثوم قبل اكتمال النضج طمعا في البيع بأسعار مرتفعة حتى لا تقل الإنتاجية.

ولفت «أبوصدام»، إلى إنه على مزارعي الثوم الاعتدال في الري حاليًا، لأن الثوم في مرحلة تكوين الرؤوس (مرحلة التبصيل)، حيث يؤدي الإفراط في الري في هذه المرحلة لضعف جودة المنتج ورداءة القشرة الخارجية للرؤوس، كما يؤدي التعطيش لصغر حجم الرؤوس، ناصحًا المزارعين بضرورة الامتناع عن ري المحصول قبل التقليع بخمسة عشر يومًا على الأقل حسب نوع التربة وظروف المناخ.