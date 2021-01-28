شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير مبنى وزارة الرى والتشديد على إجراءات النظافة والتعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الموارد المائية والرى، أنه تم اليوم تطهير مبنى الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها والتشديد على إجراءات النظافة و التعقيم باستخدام المطهرات بكل المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية والسلالم ودورات المياه والمسجد الملحق كأحد هذه الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

يأتى فى ضوء قرارات مجلس الوزراء باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وفى إطار حرص وزارة الموارد المائية والرى على صحة العاملين بها.

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه يتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة العاملين بها بمختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها، مشيرا إلى أنه تم تطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها والتشديد على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه كأحد هذه الإجراءات.

أضاف وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة مستمرة وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي ، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية .

و شدد عبد العاطى على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي ، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية .

يذكر أن الوزارة إتخذت كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا بكافة قطاعاتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات.