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القوى العاملة تعلن تعيين 2078 شاباً واستخراج 2250 شهادة قياس مستوى مهارة بالمنوفية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين  2078  شاباً ، من بينهم  17 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5654  شابا باحثاً عن العمل .

 

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 66 ألفاً و 500 جنيه لـ 15 عاملاً، منها 10 آلاف جنيه منح مولود لـ 5 عمال ، و 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه ، و 4 منحة وفاة بمبلغ 40 ألف جنيه ، كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 3 عمال  بمبلغ 7500 جنيه.

 

وأوضح على حامد الزقم  مدير  المديرية  في تقريره  للوزير عن  ما تم انجازه خلال ديسمبر الماضي ، إلى أن المديرية استخرجت 2250 شهادة قياس  مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.

 

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على  947 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 157 محضر لمنشآت مخالفة للقانون  ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي  358 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير  128 محضراً  للمنشآت المخالفة .

 

وأوضح وكيل  المديرية أنه تم عقد 4  ندوات توعية في مجال السلامة والصحة المهنية ، فضلا عن  23  ندوة في مجال تنظيم الاسرة، والمفاوضة ، والادمان، والحوار المجتمعي ، والمرأة، والطفل  .

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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