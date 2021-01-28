شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية أوقاف الجيزة تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد التابعة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مديرية أوقاف الجيزة، اليوم الخميس 28 يناير 2021، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنًى ومعنًى ، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد مدير مديرية أوقاف الجيزة، فى بيان، أن الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية في مواجهة البلاء يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على صحة الإنسان ، وأننا لن ندّخر جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها ويرفع الله (عز وجل) عنا الوباء والبلاء ، ويحفظ مصرنا من كل شر ومكروه .