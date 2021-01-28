شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية أوقاف الجيزة تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد التابعة لها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل مديرية أوقاف الجيزة، اليوم الخميس 28 يناير 2021، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنًى ومعنًى ، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
وأكد مدير مديرية أوقاف الجيزة، فى بيان، أن الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية في مواجهة البلاء يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على صحة الإنسان ، وأننا لن ندّخر جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها ويرفع الله (عز وجل) عنا الوباء والبلاء ، ويحفظ مصرنا من كل شر ومكروه .
وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون تحت عنوان: "التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء"، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة.
وفى هذا الإطار قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن التضحية فى سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه واستقراره، والعمل على تقدمه وازدهاره، وقضاء حوائج أهله، إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء، ودائمًا ما يسجل التاريخ بحروف من نور ويحفر فى ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون فى سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها، وسيظل التاريخ شاهدًا على من يعمل لصالح وطنه، كما سيظل شاهدًا على الخونة والعملاء، وإن تدثروا بألف دثار زورًا وبهتانًا وادعاءً كاذبًا للوطنية.