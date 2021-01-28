شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكشف عن تطوير ورصف عدة طرق بالواحات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، يشهد نقلة حضارية نوعية لرصف وتطوير عدد من الطرق وإنشاء طرق جديدة، لربط وسط المدينة بالقرى التابعة لها، مما يسهم فى تحقيق سيولة مرورية والتيسير على المواطنين فى التنقل بين المناطق وبعضها فى سهولة ويسر.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن أعمال التطوير جاءت ضمن مخصصات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجارى، حيث تم تخصيص لمركز ومدينة الواحات حوالي 7.5 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة عددا من الطرق بالمركز، بالإضافة إلي تخصيص حوالي 2.5 مليون جنيه لتحسين شبكة الإنارة، لافتا إلى أن أعمال الرصف والتطوير شملت تطوير طريق الأبراج كمحور مروري جديد بطول 8 كم .

وأضاف المحافظ، أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير المرحلة الأولي بطول 2.3كم بتكلفة حوالي 4 مليون، مما يسهم في ربط عدد من الطرق الفرعية المؤدية إلي الطريق الدائرى، إلي جانب أنه سيتم تدعيم الجزيرة الوسطي بأعمدة إنارة حديثة، ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة في تطوير شبكة الطرق الحالية وأنشاء محاور مرورية جديدة لإحداث نقلة حضارية وتفتيت التكدسات المرورية .

كما أضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير طريق "مدخل قرية منديشة طريق مزدوج " بطول 500 تقريبا وبعرض 7 متر وتدعيمه ببلدورات علي جانبي الطريق، وكذلك تم رصف وتطوير طريق قرية القصر بطول " 500 م " وعرض " 8 م " بتكلفة حوالي مليون جنيه لما له من أهمية لكونه يربط بين مدرسة القصر الابتدائية ومسجد السلام ، بالإضافة إلى رصف وتطوير طريق بئر نصر بقرية الزبو بطول 500 م وعرض 6م ورصف وتطوير طريق ببئر تحكيمه بطول 200 م وعرض 6م.