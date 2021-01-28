شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة حلوان تنظم ندوة للربط بين التدريب الرقمى وسوق العمل أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أسرة من أجل مصر بكلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان بالتعاون مع الشركات المتخصصة فى مجالات التدريب ندوة أون لاين للربط بين التدريب الرقمي وسوق العمل، جمعت نخبة من خريجي كليات الهندسة باقسامها المختلفة ، وطلاب السنوات النهائية، وذلك للتعريف بمجالات سوق العمل المختلفة ومتطلباته، وذلك في إطار حرص جامعة حلوان على إعداد خريجيها لسوق العمل.

ونظمت الندوة برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، و الدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية ، و إشراف المهندس سامح شريف المدرس المساعد بالكلية ، و ياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير رعاية الشباب بالكلية.

وأوضح الدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية فى بيان صادر عن جامعة حلوان، إلى أن الندوة هدفت إلى ربط الخريج بسوق العمل وتعريفه بمستحدثات السوق الحالية واحتياجاته وعمل بيان بمتغيرات ومتطلبات سوق العمل، ومن ثم معرفة الطالب بأهم المتطلبات التى يجب التركيز عليها لزيادة فرصه فى الحصول على وظيفية عمل متميزة مرتبطة، بما تم التدريب عليه وتعلمه خلال الدراسة، وأثناء فترات الإجازات المختلفة.

وأشار عميد هندسة حلوان، إلى أن الندوة تهدف إلى إحداث عامل الربط بين الطالب ومستجدات السوق، بهدف تقليص الفجوة بين الجانب النظرى والعملي، والتي تعد من أولويات أسرة من أجل مصر، لافتا إلى أنه تم التواصل بين الهيئات والشركات المختلفة والتي من شأنها توفير فرص تدريب للطلاب بإختلاف الاقسام العلمية، ومن ثم إتاحة فرص تدريب متنوعة ومختلفة للقسم العلمي الواحد.