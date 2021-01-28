شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لوزيرة الصحة لعرض تفاصيل شحنة الـ16 طنا أدوية ومستلزمات طبية للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور حمد حسن، وزير الصحة اللبنانى، مؤتمرًا صحفيًا، بمطار رفيق الحريرى الدولى، عقب وصول الوزيرة إلى المطار، صباح اليوم الخميس، فى زيارة إلى دولة لبنان الشقيقة وتسليمها 3 شحنات من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وألبان الأطفال إلى نظيرها اللبناني.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت خلال كلمتها أن زيارتها اليوم محملة برسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، وكذلك السيد الدكتور أحمد أبو الغيط، أمين جامعة الدول العربية، إلى الشعب اللبناني الشقيق، كما لفتت إلى أن الجسر الذي الجوي الذي بدأ مع أحدث مرفأ بيروث في أغسطس الماضي سيظل مفتوحًا بين البلدين لدعم المنظومة الصحية وتلبية أي احتياجات للدولة الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أوضحت أن الشحنات التى قامت بتسليمها وصلت على متن 3 طائرات عسكرية تشمل 16 طنا من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت 15 طن تضم مستلزمات وقائية مثل ماسكات جراحية وجوانتيات ونظارات حماية، وجاون وغيرها..)، وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، بالإضافة إلى شحنة مقدمة من جامعة الدول العربية تشمل 7,5 طن من الأجهزة طبية، لدعم القطاع الصحى بدولة لبنان خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى التنسيق الدائم والمستمر بين وزارة الصحة والقوات المسلحة المصرية، حيث يتم إرسال تلك الشحنات على متن طائرات عسكرية.

من جانبه، وجه الدكتور حمد حسن، وزير الصحة اللبناني، باسم المجتمع اللبناني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمصريين الأشقاء على الدعم المتواصل من جمهورية مصر العربية منذ حادث مرفأ بيروت، مؤكدًا أن زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية هي موقف وإنساني وأخوي بكل أبعاده، وتعبر عن شعورها بالمسئولية تجاه البلدان العربية.

وأشار وزير الصحة اللبناني إلى أن لبنان يمر بأوقات عصيبة وظروف استثنائية، ولكن يمكننا تخطيها من خلال التكاتف الذي نشهده بين الدول العربية والعمل سويًا لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى الدعم الدائم الذي يشهده بيروت من الأشقاء العرب وعلى دولة مصر الشقيقة.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وصلت، صباح اليوم الخميس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، في زيارة إلى دولة لبنان الشقيقة على رأس وفد من الوزارة، برفقة شحنات من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وألبان الأطفال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.