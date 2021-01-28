شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل الأنبا بيمن بالمقر البابوى لبحث الأمور الرعوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، لبحث الأمور الرعوية.

خلال اليومين الماضيين، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوى بالقاهرة، 4 سفراء وهم، السفير H.E. Sulpicio M. Confiado سفير دولة الفلبين بالقاهرة، كما استقبل قداسة البابا السفير H.E. MD Monirul Islam سفير دولة بنجلادش بالقاهرة، والسفير فرانسواه كورنيه Mr. Francois Cornet d’Elzius سفير بلجيكا بمصر، وتأتى الزيارة بهدف التعارف بعد أن تولى كورنيه منصبه الجديد سفيرًا لبلجيكا بالقاهرة.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بالمقر البابوى بالقاهرة، الثلاثاء، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بمصر، وزوجته، وتأتى هذه الزيارة بغية التعارف بعد أن تولى السفير كريستيان برجر منصبه الجديد، سفيرًا للاتحاد الأوروبي فى مصر فى شهر سبتمبر الماضى.