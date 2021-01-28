في 12 محافظة.. ضبط 50 سائقا لقيادتهم تحت تأثير المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية، توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

أسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات الجيزة – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية -الشرقية – الغربية -الإسماعيلية -بورسعيد– مطروح -الفيوم– الأقصر -أسوان عن فحص 751 حالة بين السائقين، تبين إيجابية 50 حالة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطي المواد المخدرة بين سائقي المركبات، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية، للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في فحص قائدي المركبات لحماية أرواح المواطنين.