شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع بحثي بـ«علوم الإسكندرية» لتصميم برنامج ماجستير لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصل مشروع بحثي حديث بكلية العلوم في جامعة الإسكندرية، إلى تصميم برنامج ماجستير حديث موجه حول مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بحيث يتماشى مع نظام التعليم الأوربي في مجال بناء القدرات في مجال التعليم العالي.

وقال الدكتور محمد شلتوت، أستاذ علوم البحار بكلية العلوم، منسق مشروع البحث المعتمد من جامعة الإسكندرية، تحت عنوان «تبادل المعرفة في الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية في منطقة البحر المتوسط FishAqu / FishAqu»، إن المشروع تموله المفوضية الأوروبية بشكل مشترك من خلال برنامج Erasmus + في مجال بناء القدرات في مجال التعليم العالي.

وأشار «شلتوت»، إلى أنه يتكون فريق العمل، من 8 جامعات أوروبية ومصرية هي جامعه افيرو بالبرتغال، جامعة باليرمو بإيطاليا، جامعة دوبروفنيك بكرواتيا، الجامعة الأورو متوسطية بسلوفينيا، جامعة الإسكندرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جامعة أسوان، وجامعة مطروح، لإنشاء برنامج دراسة ماجستير حديث وموجه نحو الاحتياجات المحلية والدولية حول مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

وأوضح أن برنامج FishAqu يهدف إلى تصميم برنامج للماجستير بما يتماشى مع نظام التعليم الأوروبي، وتطوير المناهج الدراسية الخاصة ببرنامج الماجستير، وتحسين الخدمات العلمية للجامعات المصرية المشاركة، وتنفيذ منصة تعاون علميه متطورة لدعم البيئات التعليمية والأكاديمية، وتدريب المحاضرين لاستخدام التكنولوجيا الجديدة لبرنامج الماجستير، إنشاء آليات ومعايير التقييم ،التأكد من جودة برنامج دراسة درجة الماجستير، إشراك الباحثين والمهتمين في الاتصال والنشر، التكامل ما بين صناع القرار، والأكاديميين، والمنظمات غير الحكومية، وجهات العمل معًا، وتحسين التحديث والتدويل للجامعات المصرية المشاركة.

وأشار «شلتوت»، إلى أن المشروع يقوم على بدء برنامج ماجستير رئيسي قائم على الكفاءة لسد الفجوة في سوق العمل فيما يتعلق بمتخصصي الأسماك، وسيكون خريجو برنامج الماجستير FishAqu مصدرًا رئيسيًا لأي شركة أو منظمة غير حكومية أو مكتب حكومي أو أي طرف مهتم بإدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وأضاف:«بدأ المشروع في 15 نوفمبر 2019، ويستمر حتى 15 نوفمبر 2022«.