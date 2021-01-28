شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فؤاد: انطلاق أعمال التطوير بـ«صفط تراب» بالغربية لتكون متوافقة بيئيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بدء أعمال تطوير قرية صفط تراب بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا، وذلك بالتعاون مع جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك التابع لمجموعة «نيو إيجيبت» أحد أذرع وزارة الدولة للهجرة في الخارج.

وأشارت «فؤاد» إلى انه تم تنفيذ برنامج تدريبى لمجموعة من شباب القرية تم خلاله التدريب على آليات ومهارات الحفاظ على البيئة والزراعة المستدامة، ومهارات الاتصال العرض والتقديم، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية تنفيذ حملات طرق الأبواب للتواصل المباشر وجها لوجه مع اهالى القرية وتمكينهم من مهارات التأثير السريع من خلال إدارة حوار تبادلي يدفع المستهدفين إلى إعادة التفكير في أهمية الحفاظ على البيئة.

كما تم تدريب الشباب على صياغة عدد من الرسائل البيئية ليقوموا بتوعية أهالى القرية وتدريبهم على المشروعات البيئية متناهية الصغر للمساعدة في عملية التنمية وايجاد فرص عمل لهم.