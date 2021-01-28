شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لمتابعة التعديات على أرض الأزهر بقرية سيدنا يحيى في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، لجنة الخميس لمتابعة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المخصصة للأزهر الشريف بقرية سيدنا يحيى ببنجر السكر.

وقال «هاشم»، إن اللجنة ضمت من قيادات الشرطة ببرج العرب العميد أحمد محمود حبيب مساعد الفرقة، والعميد حازم عطية مأمور قسم برج العرب، والمقدم أحمد حمادة رئيس المباحث بمعاينة الأرض؛ لوضع دراسة أمنية لإزالة التعديات، وتكونت لجنة المنطقة من علاء الحلفاوى مدير الشؤون القانونية، والمهندسة منال عبدالعزيز مهندسة المنطقة، وطارق صبح مدير التخطيط والمتابعة، ومحمود جمال مدير أمن المنطقة.

وأشار مدير المنطقة الأزهرية، إلى وجود تعديات أخرى على أراضى ملك الأزهر الشريف في الإسكندرية، وجرى إزالة بعضها وتم إزالة تعد على مسطح مساحته أكثر من 2000 متر عبارة عن بناء منزل وفتح نوافذ عليها من قبل المتعدى، فيما تم إزالة 9 منازل على أرض ملك الأزهر مساحتها حوالي 6000 متر في منطقة بنجر السكر 16 من أصل 13 منزل، فيما تبقى 3 منازل متعدية على الأرض.

ولفت إلى المنطقة تسلمت مسطح أرض فضاء مساحتها 2100 متر في قرية المسيرى، غرب الإسكندرية تبرع بها أحد المواطنين لصالح الأزهر الشريف، لإنشاء معهد اعدادى ثانوى أزهري جديد لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.