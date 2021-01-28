شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حقنة «فيلر وبوتكس».. بسمة وهبة تعلن إصابتها بشلل عضلي: «اتقوا الله فينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة إصابتها بشلل عضلى في منطقة الفك وذلك في فيديو جديد لها عبر حسابها الخاص على اسنتجرام، برسالة قالت فيها: «عمري ماتخيلت اني أتعرض للإصابة بسبب جهل طبي».

وقالت "وهبة" إن السبب وراء تلك الإصابة، هو خطأ طبي من أطباء مركز تجميل مشهور رفضت الإفصاح عن اسمه أثناء تعرضها لحقنة من الفيلر والبوتكس عن طريق الخطأ.

وأشارت إلى أنها كانت تشعر بتعب شديد منذ شهر وكانت لا تستطيع الأكل أو فتح فمها وأثناء تواجدها في دبى ذهبت لطبيبة مشهورة أخبرتها أن السبب شلل عضلى وتحتاج إلى علاج طبيعى وأدوية، وبعد فترة من حصولها على العلاج والأدوية لم يحدث أي تغيير ولم تشعر بالتحسن.

وتابعت أنها عادت للذهاب إلى الطبيبة الخاصة بها مجدداً وقامت بالكشف مرة أخرى عليها واكتشفت أنها قامت بعمليات بوتكس وفيلر منذ شهر أدت إلى ذلك الشلل.

واختتمت بسمة وهبة الفيديو بأنها لن تفصح عن اسم المركز أو الطبيب الذي قام بتلك العملية، قائلة: «اتقوا الله فينا، وكونوا حريصين جداً في المناطق الخطرة دي».