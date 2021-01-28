شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 82 وحدة سكنية و6 تجمعات تنموية ومحطتى تحلية للمياه بنخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل، على اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء وخاصة منطقة وسط سيناء من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في شتي القطاعات وخاصة الإسكان والشباب والرياضة والمياه والتعليم والتنمية والكهرباء والطرق والأوقاف وغيرها من القطاعات.

أضاف فرج، أنه في قطاع الإسكان تم إنشاء 82 وحدة سكنية من بينها ٣٢ وحدة سكنية «عمارتين» كإسكان اجتماعي بالمدينة، وإنشاء عدد ٣٠ وحدة سكنية بقرية وادي الحاج و20 وحدة سكنية أخرى بقرية صدر الحيطان.

أشار فرج إلى أنه في قطاع الخدمات تم إنشاء قصر ثقافة وسوق تجاري بالمدينة وإنشاء دار مناسبات لقرية الريد وتجمع البيضا وتجمع أبوروثه ومراكز شباب التمد وطويل الحامض وإنشاء محطة لتمويل السيارات بمدينة نخل وقرية وادي الحاج لخدمة المواطنين والمسافرين على الطريق الدولي، وانشاء مبني لإدارة التضامن الاجتماعي ومبني للتموين.

وفي قطاع الشباب والرياضة تم إنشاء مركز شباب بتجمع طويل الحامض، ومركز شباب بقرية التمد ومركز شباب بقرية الريد، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 40000 متر مربع لإنشاء ملعب كبير بمدينة نخل، وفي قطاع المياه تم حفر عد ٢ بئر أعماق ومحطة تحلية جديدة بمدينة نخل بقدرة 400 متر مكعب /اليوم لتدعيم محطة التحلية القديمة، بجانب حفر بئر أعماق إضافي للمحطة الجديدة لدعم خدمات مياه الشرب النقية للو اطنن بالمدينة وتوابعها .، وتدعيم المركز بعدد 13 سيارة مياه وسيارة كسح صرف صحي، بجانب تنفيذ عدد 2 محطة تحلية المياه بقريتى صدر الحيطان والريد .

وفي قطاع التجمعات التنموية تم إنشاء عدد 6 تجمعات تنموية متكاملة بطويل الحامض وصدر الحيطان والكحيف والطيبة وبدر 1 وبدر 2، بجانب انشاء 8 مزارع نموذجيه تحتوي على اشجار مثمرة وصوب زرعية واحواض سمكية في عدد من التجمعات.

وفي قطاع الكهرباء تم انارة عدد من المناطق المحرومة ومد خطوط كهرباء جهود متوسطة ومنخفضة بالمشتملات والمحولات والمولدات والكشافات، وفي قطاع الطرق تم انشاء ورصف ورفع كفاءة عدة طرق باجمالي 20 كيلو متر، وفي قطاع الاوقاف تم اعادة بناء مسجد نخل الكبير وانشاء مساجد بقري التمد والريد وطويل الحامض