شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم محاضرات افتراضية عن السياحة فى مصر بالتعاون مع جامعة أوزبكستانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان سلسلة محاضرات افتراضية بالتعاون بين كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وجامعة طشقند للدراسات الشرقية بدولة اوزبكستان، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتوره منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.

ويقوم بإلقاء المحاضرات مجموعة من أساتذة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لطلاب كلية الاقتصاد والسياسة والسياحة للشرق خلال الفترة من يناير الى مارس ٢٠٢١.

يشارك فى تقديم المحاضرات الدكتورة سها محمد عبد الوهاب عميد الكلية، والدكتورة ايمان حلمى، والدكتورة منى رأفت، والدكتورسامح جمال والدكتور مارى كيبليان.

من جانبها، أشادت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالعلاقات الوطيدة مع جامعة طشقند وتنوع أوجه التعاون المشترك الذى يسهم بدور كبير فى تعزيز التواجد الدولى لجامعة حلوان من خلال مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس فى محاضرات دولية تعكس تميز السياحة المصرية وإقبال الدول المختلفة على الدراسة المتعمقة للتراث المصرى.