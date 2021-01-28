شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 46 برج جهد متوسط و 109 عمود إنارة بالمشتملات في قرى الحسنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء عن تركيب عدد 46 برج جهد متوسط بالمشتملات و109عمود إنارة في عدد من قري المركز، من الخطة الاسثمارية.

وقال أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه تم تركيب 39 عمود إنارة بالمشتملات والكاشفات، و٤٦ برج بالمشتملات، ومحول بقدرة ٢٠٠ كيلو فولت بالمشتملات في تجمع البياض بقرية القسيمة.

أضاف عفش، أنه تم أيضًا تركيب 10 أعمدة إنارة بالكشافات والمشتملات في حي التقوي بقرية القسيمة، و30 عمود إنارة في حى التحرير بقرية المنبطح، و30 عمود أخرى في حي الجهامات بالمنبطح.

أشار عفش إلى متابعة أعمال رصف وتجميل ميدان مدخل القسيمة، حيث أن العمل يجري بصورة جيدة، وأكد على التنبيه على المقاولين بسرعة الإنتهاء من الأعمال في الموعد المحدد لها.