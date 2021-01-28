شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من انتشار القمامة والصرف الصحي بالمساعيد.. والحى يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتكي عدد من المواطنين من انتشار القمامة وطفح الصرف الصحي في حي المساعيد بمدينة العريش، حيث قام حي المساعيد بمتابعة شكاوي المواطنين وإزالة أسبابها، بناء على توجيهات العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش.

وأكد أسامة إبراهيم، رئيس حي المساعيد، أنه تم تلقي شكوي من المواطنين بطفح الصرف الصحي بمنطقة عمارات 73 و87 بالحي، حيث تم التواصل مع الصرف الصحي، وإزالة أسباب الشكوي.

أضاف رئيس الحي، أنه تلقى شكوي ثانية بانتشار القمامة في منطقة الطب البيطري والمطافي وشارع السنترال والدهيشة والاداري والزخرفية، حيث تم توجيه سيارة جمع القمامة، وإزالة أسباب الشكوى من خلال القيام بحملة نظافة بهذه المناطق.

أشار رئيس الحي إلى صيانة أعمدة الإنارة في منطقة الوادي المقدس خلف المدرسة الثانوية بنات بالحي واضائة الاعمدة، لافتاً إلى استمرار العمل في شتي القطاعات من أجل المواطنين.