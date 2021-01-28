شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لتدريب أعضاء برلمان الشباب على الأدوات الرقابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ورشة عمل لتدريب أعضاء برلمان الشباب على الأدوات الرقابية في البرلمان وكيفية إدارة الجلسات وطبيعة عمل البرلمان.

وقال كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة، إن الورشة في مركز شباب الكرامة، حيث عقدت في حضور أعضاء برلمان الشباب وكوادر البرلمان طارق أحمد وعبدالله سلامة.

وأضاف خالد مكاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، أن عدد أعضاء برلمان الشباب بشمال سيناء يبلغ 39 عضوًا من مختلف الإدارات الشبابية على مستوي المحافظة.

أشار مكاوي إلى أن عدد الاعضاء الفائزين على المقاعد الفردية للدائرة الأولى وتضم إدارة شباب العريش وإدارة شباب الشيخ زويد 5 أعضاء، والدائرة الثانية وتضم إدارة شباب بئر العبدوإدارة شباب الحسنة 6 أعضاء، والدائرة الثالثة إدارة شباب رمانه 8 أعضاء على المقاعد الفردية، بالاضافه إلى 20عضو بالقائمة.