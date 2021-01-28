شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل مبادرة «7 رياضة» في مراكز الشباب بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت مبادرة «7 رياضة» في مراكز الشباب بشمال سيناء والتي يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية في مختلف الألعاب الرياضية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء،أن المبادرة بمشاركة مراكز الشباب في رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، وتحت شعار «العب رياضتك وزود مناعتك».

أضاف راشد، أن المبادرة تشمل ألعاب اللياقه البدنية وتنس الطاولة والعدو، مشيرًا إلى انطلاق المبادرة في محافظة شمال سيناء يوم الجمعة الماضية بمشاركة 20 لاعب من مركز شباب الأمل برفح بالمبادرة و10 لاعبين من مركز شباب الماسورة برفح و25 لاعب من مركزي شباب الكوثر والشيخ زويد و10 لاعبين من مركز شباب النادي الرياضي ببئر العبد.