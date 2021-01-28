شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تصل لبنان لتسليم 3 طائرات مساعدات طبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في ضوء مساعدات طبية متنوعة وضرورية مُقدمة إلى لبنان، وذلك في إطار حرص مصر على دعم ومساندة الشعب اللبنانى الشقيق والوقوف إلى جانبه.

وقالت الوزيرة في مؤتمرها الصحفي المنعقد الآن أنها تؤمن بقدرة الشعب اللبناني في مواجهة الأزمات التي يمر بها.

ومع وصول زياد إلى بيروت، وصلت 3 طائرات مصرية إلى مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت، مُحملة بالأدوات والمستلزمات الطبية والحليب المخصص للأطفال إلى جانب أجهزة ومعدات طبية.