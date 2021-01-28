شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالى عزبة المفتى بشارع العروبة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان "شكوى من انقطاع المياه فى عزبة المفتى بشارع العروبة بمحافظة الجيزة"، جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أفادت بأنه تم التواصل مع العميل، وأفاد بأن المياه أصبحت بحالة جيدة وأزيلت أسباب الشكوى.

وكان القارئ عزت محمد، أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى الخليج 365 يتضرر فيها من انقطاع المياه فى عزبة المفتى بشارع العروبة المتفرع من القومية بمحافظة الجيزة.

وأوضح القارئ فى شكواه أنه تم قطع المياه منذ الخميس وتحديدًا من الساعة 8 مساء، وتم إبلاغ شركة مياه الجيزة عن انقطاع المياه وطالبنا بضرورة عودة الضخ المنتظم للمياه.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكأوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة وألفيديوهات باسم القُرّاء.

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