غرفة عمليات القابضة للمياه: متابعة لحظية للتعامل مع بلاغات الأمطار بالاسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية يتابع أعمال سحب المياه وتمركزات المعدات

تفقد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، صباح اليوم، مناطق: (الطريق الصحراوى، موقع الثروة السمكية بالعامرية، الجرارى، مدخل عبد القادر، محور المحمودية كوبرى حجر النواتيه، منطقة الجمرك، جليم، كوبرى منشا، كارفور، ونفق قناة السويس) بمحافظة الإسكندرية، والتى شهدت سقوط أمطار بكثافات متفاوتة دون وجود تجمعات للمياه.

وأكد المتابعة اللحظية من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال غرفة عمليات الشركة القابضة، لتعامل الشركة مع أى تجمعات للأمطار فى حينه، وكذلك بلاغات المواطنين عبر الخط الساخن 175.

وأوضح أن الاستعدادت لنوة الكرم بدأت منذ أيام طبقا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، برفع درجة الاستعدادت القصوى بكافة القطاعات، وانتشار المعدات والبدالات وسيارات كسح المياه لتغطى المحافظة بالكامل، والعمل على مدار الساعة لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

وأوضح أنه يتم الدفع بحوالى 120 سيارة ومعدة وبدالة، والعمل على مدار الساعة، مع التنسيق الكامل مع أجهزة المحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية.