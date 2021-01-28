شكرا لقرائتكم خبر عن حى حدائق القبة يخصص "واتساب" لتلقى الشكاوى ويشكل لجانا للمرور على المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص اللواء وليد عبد الحميد رئيس حى حدائق القبة شمال القاهرة، رقم واتس اب خاص به لتلقى شكاوى المواطنين داخل الحى، بجانب نوافذ تلقى الشكاوى الأخرى مثل المركز التكنولوجى للحى، وبوابة الشكاوى الموحدة، وشكاوى المحافظة وصفحة الحى، بالإضافة إلى رقم الواتس اب الخاص برئيس الحى "01007730353".

وفى السياق، شكل حى حدائق القبة لجنة مكونة من الدفاع المدني والقوي العاملة والصحة المهنية وإدارة شئون البيئة بالحى، للمرور على المنشآت الصناعية، وتم المرور على مصبغة بشارع محمد عبد الحليم من شارع الخليج المصري وتم التفتيش على السجل البيئى ورخصة تداول المواد المحظورة وشهادة مطابقة الصرف الصحى وعقد تداول المخلفات وطفاية الحريق ونظام الاطفاء ومدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وجارى المتابعة.

كما تم المرور على مصنع للصناعات الكيماوية لمراجعة طفايات الحريق واشتراطات السلامة المهنية و يفية التخلص من المواد الخطرة ومدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما نفذ حى حدائق القبة حملة بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة تحت إشراف اللواء وليد عبد الحميد رئيس الحى، استهدفت كنس شوارع الحى بينها شارع ترعة الجبل والقصر وميدان الحدائق، وشارع عبد الحميد كشك وشارع علي لطفى، كما تفريغ صناديق شارع بورسعيد، وشارع عبد الجليل البحيري من سكة الوايلي و ارع ترعة الجندى، فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بالاستمرار في رفع كفاءة الشارع، ومتابعة الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.



حملات نظافة

شكاوى حى حدائق القبة



حملات على المصانع بحدائق القبة



حملات على المصانع بحدائق القبة