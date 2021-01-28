شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ توزيع 100 ألف متر سجاد للمساجد ضمن مشروع تطوير القرى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف بدء تنفيذ خطة توزيع 100 ألف متر سجاد بصفة عاجلة للمساجد التى تحتاج إلى تجديد فرش، فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ومبادرة حياة كريمة مطلع فبراير المقبل.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف ستقوم فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، بتطوير ورفع كفاءة المساجد فى جميع القرى التى يشملها المشروع وفِى جميع توابعها ، إحلالا أو تجديدًا أو صيانة أو فرشًا أو رفع كفاءة ، بالتزامن مع خطط التنفيذ التى يضعها مجلس الوزراء، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تضافر الجهود فى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى أطلقه لتطوير القرى وتوابعها تطويرًا شاملا، مؤكدا أن الوزارة ستعمل بكل طاقتها وإمكاناتها على ألا تكون هناك أى قوائم انتظار فى إحلال أو تجديد أو فرش المساجد فى أى من هذه القرى و توابعها خلال الفترة التى حددها الرئيس بثلاث سنوات ، سواء بتنفيذ الوزارة أم بالشراكة مع الجهود الوطنية المخلصة التى تدعمها الوزارة وتشرف على تنفيذها إشرافًا كاملا .

وأكد وزير الأوقاف أن التعاون بين الوزارة وأهل الفضل العظماء والمؤسسات الوطنية قد أدى إلى تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع أسفرت عن افتتاح أكثر من ثمانمائة مسجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة كاملة ورفع كفاءة فى 5 أشهر فقط من سبتمبر 2020 م إلى نهاية يناير 2021 .

وخصصت وزارة 100 ألف متر سجاد بصفة عاجلة لمساجد القرى التى تحتاج إلى تجديد فرش ، وسيتم تنفيذها، قبل نهاية العام المالى الحالى يونيه 2021 م بواقع 20 ألف متر شهريا بداية من فبراير القادم ، مع تكليف كل من وكيل الوزارة لشئون المساجد ، ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة ، والمكتب الفنى بالوزارة بإعداد خطة التنفيذ فورًا.