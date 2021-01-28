سفير مصر فى هلسنكى يبحث مع وزير التعليم الفنلندى التعاون بين البلدين

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير هيثم صلاح سفير مصر فى هلسنكى، مع جوسى سارامو (Jussi Saramo) وزير التعليم الفنلندى، و جانا بالوجارف (Janna Palojarvi) مديرة قسم التعاون الدولى بالوزارة التعاون بين البلدين فى مجال التعليم.

وذكرت الخارجية، اليوم الخميس، أنه تم التشاور، خلال الاجتماع، حول موضوعات التعاون المُشترك بين مصر وفنلندا في مجالي التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على ضوء قيام الجانب الفنلندي بتوجيه الدعوة لوزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي المصرييّن لزيارة فنلندا.