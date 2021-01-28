شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحذر من نقل معلمات الفصول المجتمعية لمدارس العام والإدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من نقل معلمات التعليم المجتمعى من المدارس حال التسوية أو لأى سبب أخر لعدم تفريغ مدارس التعليم المجتمعى من المعلمات، مع عودة من تم نقلهن إلى أماكنهن بنفس المدارس مرة أخرى، مشددة على عدم تفريغ التعليم المجتمعى من الموجهين حتى تتم الفائدة المرجوة من هذه المدارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها تم إرساله للمديريات التعليمية، أن مدارس التعليم المجتمعى ذات طبيعة خاصة جدا وتؤدى دوريا محوريا فى المجتمع المصرى، فهى توفر الخدمة التعليمية وهى حق دستورى لطلاب المناطق النائية والمحرومة من الخدمات التعليمية، كما أنها تعمل على إعادة الطلاب المتسربين من التعليم إلى المنظومة التعليمية مرة أخرى، ولهذا فهى تقضى على الأمية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تأكدت من تسوية حالات بعض المعلمات ونقلهم من مدارس التعليم المجتمعى إلى مدارس التعليم العام ودواوين الإدارات والمديريات مما يعد هدرا للقوة البشرية المدربة لهذه النوعية من المدارس والتعليم، كما يتم سحب الموجهين من هذه المدارس مما يؤثر سلبا على هذه النوعية من المدارس لذا يمنع نقل أو تحويل أى معلمة أو موجه من مدارس التعليم المجتمعى إلى التعليم العام أو دواوين المديريات والإدارات.

