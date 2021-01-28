أخبار مصر

وزيرة الصحة تؤكد حرص مصر على دعم لبنان ومساندته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حرص مصر على دعم ومساندة لبنان والوقوف إلى جواره، مشيرة إلى أن المساعدات الطبية المرسلة من مصر اليوم في إطار جسر جوي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتضامن مع الشعب اللبناني ومساندته.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته وزيرة الصحة مع نظيرها اللبناني الدكتور حمد حسن، وذلك بعد وصول ثلاث طائرات مصرية محملة بالأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة وباء إلى جانب كميات للحليب المخصص للأطفال.

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أنها حضرت إلى لبنان محملة برسالة محبة وتضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشعب اللبناني الشقيق.​

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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