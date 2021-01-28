فيديو.. الصحة تكشف أعراض الأنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة الصحة والسكان، في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعراض الأنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية منها.

ويشرح الفيديو، الأنفلونزا بأنها عدوى فيروسية حادة تسببها أحد فيروسات الأنفلونزا، وتصيب جميع الفئات العمرية، وتؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة، مع وجود كحة لمدة 10 أيام.

وأشار الفيديو إلى طرق الوقاية منها على النحو التالي:

- الحرص على أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية بشكل سنوي.

- غسل اليدين جيدًا وبانتظام بالماء والصابون.

- تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.

- تجنب الاتصال المباشر مع الشخص المصاب ومشاركته الأدوات.

- استخدام المنديل عند العطس والسعال والتخلص منه فورًا.

- الحرص على تنظيف الأسطح بشكل منتظم (مثل: الطاولات والمقاعد).