شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. خبراء الأمن والطيران الروس يبدأون أعمال التفتيش بمطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ عدد من خبراء الامن والطيران الروس، صباح الخميس، أعمال التفتيش علي الاجراءات الامنية المتخذة بمطار الغردقة واخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتي تستمر اعمالها حتي ٣ فبراير المقبل.

كان مطار القاهرة الدولي استقبل، مساء الاربعاء، وفد روسي يضم خبراء الامن والطيران وذلك لتفقد الإجراءات الأمنية بمطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، ومن المقرر تقسيم اعضاء الوفد الي ثلاث مجموعات للتفتيش علي المطارات الثلاث حيث يستقبل مطار الغردقة ٨ من خبراء الامن والطيران وتستمر الزيارة حتي ٣ فبراير المقبل.

فيما اعلنت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي انهم مستعدون لاستقبال الوفد الروسي لمتابعة الاجراءات الامنية بالمطار وانه سيتم تقديم كافة المساعدات والتسهيلات للجنة التفتيش الروسية لانجاز مهامها طبقا لتعليمات رئيس الشركة القابضة للمطارات وتعليمات وزير الطيران المدني بتسهيل مهمة اللجنة التي تستمر لمدة ٥ ايام.

وفي نهاية الجولة يقوم الوفد بعقد اجتماع مع مسؤولي وزارة الطيران المدني قبل رفع تقريرهم النهائي بالزيارة الي سلطات الطيران المدني في روسيا، تمهيدا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة بين البلدين وعرض نتائج التقرير الروسي علي السلطات الروسية.