شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل حملة مكافحة القوارض والحشرات في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت عمليات مكافحة القوارض والذباب والحشرات الضارة فى مدينة العريش، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأشار بيان مديرية الصحة بشمال سيناء الى قيام وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش تحت رعاية وكيل وزارة الصحة وادارة المتوطنة اليوم بتغطية حى إدارى المساعيد بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب وايضا تغطية المنطقة عند استراحة التطبيقيين وبرك مياه راكدة أمام محطة بنزين جلبانة بالمساعيد، وأيضا تم تكملة العمل فى برك المياه الراكدة الموجودة فى حى الشرابجة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض ، وذلك استمرارا لعمليات الترصد الحشرى.

وأشار البيان الى أن ذلك يتم من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة وإشراف المهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش ومعه أعضاء الفريق كل من : المهندس محمود فايز ، المهندسة الهام عايش ، والفنيين كمال السيد والسيد السنوسى ومحمد اسماعيل ، وسائقين أحمد على خليل ونافذ عبده مسلم.

وأضاف فتحى عثمان مسئول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن فريق المكافحة يقوم بتجريد التراكمات من الشوارع ورفع كافة الأغراض التى يمكن أن تكون مأوى للزواحف وغيرها، وكذا عمل مسح شامل لكافة المناطق التى تعد بيئة صالحة لنمو اليرقات والطفيليات بالموتور ذات الضغط العالى وبالكمية الكافية لكل المسطحات، مشيرا الى أنه جارى استكمال الخطة بالمكافحة فى باقى المناطق والأحياء فى العريش، علاوة على استكمال تنفيذ حملة مكافحة القوارض والزواحف والحيوانات الضارة والحشرات الناقلة للأمراض المعدية ، وذلك بالتعاون المستمر مع مجلس مدينة العريش.