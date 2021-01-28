شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قلين يتابع أعمال النظافة والتطهير والتعقيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، فجر الخميس، أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لشوارع وأحياء المدينه في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

كما تابع حملة إزالة الاشغالات من الشوارع الرئيسيه بالمدينه وشدد على منع التجمعات وضرورة فض الأسواق الأسبوعية بالمدينه وقري المركز.

وتابع أعمال مسح وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية بقلين البلد وتجميل مداخل ومخارج المدينة.

وشدد على ضرورة رفع مخلفات القمامة من أماكن تجمعها اولا باول، وفي جولته الميدانيه تابع اعمال التجميل وقص الأشجار بمداخل المدينه بشارع جمال عبدالناصر.