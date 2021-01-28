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رئيس مدينة قلين يتابع أعمال النظافة والتطهير والتعقيم

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، فجر الخميس، أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لشوارع وأحياء المدينه في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

كما تابع حملة إزالة الاشغالات من الشوارع الرئيسيه بالمدينه وشدد على منع التجمعات وضرورة فض الأسواق الأسبوعية بالمدينه وقري المركز.

وتابع أعمال مسح وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية بقلين البلد وتجميل مداخل ومخارج المدينة.

وشدد على ضرورة رفع مخلفات القمامة من أماكن تجمعها اولا باول، وفي جولته الميدانيه تابع اعمال التجميل وقص الأشجار بمداخل المدينه بشارع جمال عبدالناصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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