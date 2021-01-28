شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح السلع الغذائية واللحوم للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الخميس، المنافذ والفروع لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% بجانب أيضا الاستمرار في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يناير الجاري.

وتقوم وزارة التموين والتجارة بمد مخازن شركات الجملة بكافة السلع الغذائية والتموينية، لتوفيرها للمواطنين بشكل مستمر، بجانب أيضا توفير منتجات الخضروات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركات التابعة كما تستعد شركات بنجر السكر التابعة للوزارة لإنتاج السكر المحلى اعتبارا من الشهر المقبل لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية .

وانتهت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع التموينية المدعمة لبقالى التموين ومنافذ الصرف بجداول منظمة، ضمن مقررات شهر يناير الجارى لصرفها لأصحاب البطاقات حتى نهاية الشهر.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد حصول المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة على بطاقات تموينية، قائلا: "لا يوجد أيا من ذوى الاحتياجات الخاصة ليس لديه بطاقة تموينية وأى حد مش عنده بطاقة تطلع فورا".