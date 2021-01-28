شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام هامة بمنظومة التعليم العالى.. 151 مليار جنيه استثمارات أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى العديد من الإنجازات على كافة المستويات والاصعدة، داخل الوزارة وفيما يلى يرصد" الخليج 365" أبرز الأرقام الهامة التى حققها الوزير خلال الفترة السابقة فى سبيل النهوض بمنظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى فى مصر وفقا لتصريحات الوزير:-

1- إجمالى الاستثمارات فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى وصلت 151.5 مليار جنيه.

2- 26 مليار جنيه للموازنة العامة للتعليم العالى بدلا من 35.5 مليار فى 2018

3- 27 جامعة حكومية بعدما كانت 24 جامعة

4- 460 كلية بعدما كانت 449 فى 2018

5- 168 كلية حاصلة على الاعتماد بعدما كانت 98

6- 188 برنامج دراسى جديد بعدما كانت 171 فى 2018

7- وصلت المستشفيات الجامعية إلى 115 مستشفى بعدما كانت 106 مستشفى فقط.

8- وصول الجامعات الأهلية والخاصة إلى 36 جامعة، بعدما كانت 26 فقط

9- ووصل عدد الكليات بالجامعات الخاصة إلى 260 كلية بعدما كانت 162

10- إنشاء 3 جامعات تكنولوجية.

11- 172 معهدا خاصا بعدما كانت 160 فقط فى 2018

12- الانتهاء من 3 جامعات أهلية دولية جديدة، وستصبح 4 جامعات فى 2021/20202

13- زيادة فروع الجامعات الدولية فى مصر إلى 4 جامعات.

14- 3 ملايين طالب بالجامعات مقارنة بـ 2.6 مليون طالب فى 2018

15- 26 ألف عضو التدريس مقارنة بـ22 ألف فى 2018

16- عدد المبعوثين للخارج إلى 1150 مقارنة بـ600 فى 2018

17- وصل عدد الطلاب الوافدين إلى 82 ألف طالب وافد.

18- 32 ألف بحث منشورين فى المجلات والدوريات العلمية

19- الانتهاء من 15 مشروعا قوميا بتكلفة 49 مليار جنيه.

20- جار العمل على الانتهاء من 35 مشروعا قوميا من 15 جامعة أهلية و6 جامعات تكنولوجية ومستشفيات جامعية باستثمارات 56 مليار.