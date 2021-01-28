كورونا في 24 ساعة| 48 وفاة وتطورات كورونا في مصر .. وتحذير من المرحلة القاتمة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 530 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127963 حالة حتى اليوم.

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