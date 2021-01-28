حدث ليلاً| بيان كورونا ليوم الأربعاء وخروج "منتخب اليد" من كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

48 وفاة.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 530 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127963 حالة حتى اليوم.

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أداء مشرف.. السيسي يوجه رسالة لمنتخب مصر بعد الخروج من مونديال اليد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لمنتخب مصر لكرة اليد، وذلك عقب الخسارة من المنتخب الدنماركي في دور الثمانية من البطولة.

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منحنى الإصابات واللقاح الجديد.. وزيرة الصحة تكشف تطورات كورونا في مصر "فيديو"

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطورات منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

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مصدر مياه آمن.. الصحة: 5 قواعد لتحضير الطعام بطريقة صحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الإرشادات لتحضير الطعام في المنزل بطريقة صحية وآمنة.

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انتقام امرأة.. استدرجت "يوتيوبر" إلى منزلها وصورته في أوضاع مخلة

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على المتهمين باستدراج شاب وتصويره في أوضاع مخلة فضلا عن إجباره على توقيع إيصالات أمانة داخل منزلها بحي الهرم.

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الداخلية: ضبط المتهمين بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر "فيس بوك ويوتيوب"

ضبطت أجهزة الأمن القائمين بنشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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الجيزة: غلق 63 منشأة طبية لإدارتها بدون ترخيص

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بغلق 63 عيادة تخصصية ومعامل للتحاليل ومركزا صحية وتغذية علاجية وحضانات بمراكز ومدن أطفيح وأبوالنمرس وأحياء بولاق الدكرور والعمرانية والدقي ومدينة 6 أكتوبر لإدارتها وتشغيلها دون ترخيص.

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انتقادات واسعة من "محلية النواب" للائحة التنفيذية لقانون السايس

انتقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع بالقانون رقم 150 لسنة 2020 المعروف بقانون "السياس".

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إطلاق نار بأسلحة ثقيلة في أنحاء بالعاصمة الليبية طرابلس

أفادت تقارير إخبارية محلية ليبية ليل الأربعاء/الخميس بوقوع تبادل لإطلاق نار بأسلحة ثقيلة في أنحاء عدة من العاصمة الليبية طرابلس.​

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وزيرا خارجية أمريكا وإسرائيل يبحثان هاتفيًا الملف الإيراني

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، بعد يوم من تعيينه وزيرًا للخارجية الأمريكية، حسبما ذكرت "هآرتس" الإسرائيلية.

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